Донецк, 18 октября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Яковлевку в Донецкой Народной Республике, сообщили 18 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:35 (совпадает с мск) — н. п. Авдеевка — н. п. Яковлевка: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ обстреляли Макеевку и Новоселовку в Донецкой Народной Республике.