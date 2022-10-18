Пекин, 18 октября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Распространение коррупции было эффективно сдержано после XVIII съезда Коммунистической партии Китая в 2012 году, заявил высокопоставленный китайский чиновник по борьбе со взяточничеством Сяо Пэй на пресс-конференции 17 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Под сильным давлением усилий по борьбе с коррупцией около 80 000 чиновников добровольно сообщили о своих проступках в дисциплинарные органы за последние пять лет, сказал заместитель главы Центральной комиссии ЦК КПК по проверке дисциплины, главного органа по борьбе со взяточничеством в Китае, а также заместитель председателя Национальной надзорной комиссии Сяо Пэй.

Среди 74 000 чиновников, подозреваемых в коррупции и взяточничестве, в отношение которых завершено следствие дисциплинарными органами за последние 10 лет, 48% совершили свое первое преступление до XVIII съезда КПК, а 11,1% — после XIX ъезда КПК, сказал он, добавив, что это показывает, что коррупция была эффективно сдержана.

Сяо сказал, что также были предприняты усилия по борьбе с коррупцией, которая происходила у порога дома людей, и борьбе с проступками, которые оказали негативное влияние на благосостояние людей за последнее десятилетие.

По словам Сяо, дисциплинарная инспекция и надзорные органы по всей стране рассмотрели более 650 000 случаев коррупции и неудовлетворительной работы в сферах образования, медицинского обслуживания, социального обеспечения, правоохранительных органов и других областях.

«Удовлетворенность людей значительно возросла», — сказал он, сославшись на данные опросов общественного мнения, совместно проведенных CCDI и Национальным бюро статистики КНР за 10 лет.

Опрос этого года показал, что 97,4% респондентов считают, что всеобъемлющее и строгое самоуправление в партии является эффективным, что на 22,4 процентных пункта больше, чем в 2012 году, сказал он. Около 99% респондентов считают, что меры, принятые Центральным комитетом КПК для улучшения методов работы и борьбы с коррупцией среди членов партии, отражают дух самореформирования партии.