Курск, 18 октября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В настоящее время Вооружённые силы (ВС) России ведут обстрел позиций киевских боевиков, которые были выявлены во время обстрела ими посёлка Тёткино в Курской области. Об этом 18 октября сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Отмечается, что ранее бандеровцы обстреляли поселок Тёткино, однако при этом никто не пострадал и ничего не было разрушено.

Также указывается, что в данный момент российские военные ведут огонь по выявленным позициям боевиков ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка.