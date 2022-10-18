Москва, 18 октября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В интернете увеличилась популярность услуг по продаже поддельных удостоверений сотрудников силовых структур. Об этом 18 октября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные специалистов в сфере кибербезопасности.

Https://fssp.gov.ru Удостоверение

По информации газеты, продавцы подделок обещают покупателям возможность избежать мобилизации или получить распределение вне зоны боевых действий. Стоимость «корочек» может составлять от 30 тыс. до 1,5 млн рублей. Цена зависит от необходимости внесения в официальные базы.

Эксперты отмечают, что покупатели мошеннических услуг сильно рискуют. В случае обмана они не смогут обратиться в правоохранительные органы, чем могут пользоваться авторы предложений.