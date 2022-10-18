Бишкек, 18 октября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Президент Академии наук Киргизии Мурат Джуматаев просит парламент перевести научное учреждение на самофинансирование. Об этом он заявил, выступая на заседании парламентского комитета по социальной политике.

Советский плакат Наука

Джуматаев напомнил депутатам о том, что руководство академии уже пять лет обращается к властям с такой просьбой.

«Мы просим дать нам возможность зарабатывать деньги самостоятельно. У нас есть деньги, заработанные на основе хоздоговора. Но их мы переводим на спецсчёт Министерства финансов, а обратно нам возвращают только часть из них», — посетовал он.

Глава Академии наук пожаловался депутатам на то, что получение финансирования требует слишком много времени.

«Есть же такое понятие, как оперативность. Наука тормозится из-за бюрократических проволочек», — подчеркнул он.

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