Академия наук Киргизии хочет перейти на самофинансирование
Бишкек, 18 октября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Президент Академии наук Киргизии Мурат Джуматаев просит парламент перевести научное учреждение на самофинансирование. Об этом он заявил, выступая на заседании парламентского комитета по социальной политике.
Джуматаев напомнил депутатам о том, что руководство академии уже пять лет обращается к властям с такой просьбой.
«Мы просим дать нам возможность зарабатывать деньги самостоятельно. У нас есть деньги, заработанные на основе хоздоговора. Но их мы переводим на спецсчёт Министерства финансов, а обратно нам возвращают только часть из них», — посетовал он.
Глава Академии наук пожаловался депутатам на то, что получение финансирования требует слишком много времени.
«Есть же такое понятие, как оперативность. Наука тормозится из-за бюрократических проволочек», — подчеркнул он.
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