Село Гордеевка, Курская область, 18 октября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Населённый пункт Гордеевка Курской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ 18 октября, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Следы работы ПВО

«Сегодня ВСУ в очередной раз обстреляли территорию приграничного населенного пункта Гордеевка. Обошлось без разрушений и пострадавших», — говорится в сообщении.

Российские военные ведут ответный огонь по выявленным позициям противника, уточнили власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября ВСУ обстреляли ещё два населённых пункта Курской области — посёлок Тёткино и село Попово-Лежачи, лёгкие травмы получила местная жительница.