* запрещённая в России организация

Кабул, 18 октября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. За прошедший год большое количество непуштунских командиров покинуло ряды «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) один за другим. В предыдущие годы некоторые из них были командирами боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в войне против вооружённых сил предыдущего правительства страны. Об этом сообщает газета «8 Собх».

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Этническое доминирование, монополия на политическую власть и исключение представителей других этнических групп из властных структур — вот некоторые из причин, которые спровоцировали протесты непуштунских командиров, и они окончательно отделились от армии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Политологи считают, что радикалы не верят в национальное участие и поэтому непуштунские командиры чувствуют себя отчуждёнными в системе группировки и один за другим покидают армию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Салахуддин Аюби, один из самых видных узбекских командиров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), недавно покинул ряды движения. Согласно сообщениям, он разорвал связи с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в знак протеста против «монополии власти и исключения этнических групп из системы». Он покинул Кабул и уехал на свою базу в провинции Фарьяб.

Салахуддин Аюби был одним из первых командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые вошли в Кабул в августе прошлого года после бегства бывшего президента Ашрафа Гани и захватили президентский дворец. Он также командовал сотнями узбекских боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение последних двух десятилетий и сражался на севере страны с вооружёнными силами предыдущего правительства и сыграл значительную роль в падении северных провинций. Теперь талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются предотвратить возможность сопротивления власти движения на севере страны, используя влияние Низамуддина Кайсари, бывшего представителя Абдул Рашида Дустума.

Кроме того, Махдум Алам Раббани, ещё один узбекский командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был одной из самых влиятельных фигур «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Афганистана в последние пять лет. Он сыграл решающую роль в боях с силами безопасности предыдущего правительства в Фарьябе и стал причиной того, что эта провинция попала в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Этот узбекский командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был арестован в Мазари-Шарифе муллой Мохаммадом Фазилем Мазлумом, заместителем министра обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в феврале этого года и доставлен в Кабул.

Арест Махдума Алама вызвал волну гнева и протеста со стороны узбекских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые в ходе беспрецедентной акции разоружили пуштунских радикалов в Фарьябе и обвинили «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в «этнической дискриминации». Протесты Фарьяба были быстро подавлены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в ходе чего были убиты как минимум два человека. Махдум Алам Раббани провёл около трёх месяцев в тюрьме и был наконец освобождён, как говорят, в результате посредничества ряда видных деятелей узбекских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая Салахуддина Аюби.

Раббани был назначен начальником службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Газни после нескольких месяцев отстранения от всех должностей и резкой критики маршалом Абдул Рашидом Дустумом политики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которую он назвал моноэтнической. Поскольку в провинции Газни нет узбеков, сторонники Махдума Алама Раббани назвали его назначение начальником службы безопасности этой провинции «изгнанием». После назначения на этот пост он был лишён возможности влиять на положение в Центре и на принятие решений руководством талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Alwaght.com «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Наряду с десятками других командиров узбекского происхождения, включая маулави Хан Мохаммада Арифа, отвечавшего за пункт пограничного пропуска Акина на границе с Туркменией, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также исключили из своих рядов хазарейцев и таджиков. Маулави Мехди был единственным хазарейским командиром талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который после конфликта с руководством радикалов в Кабуле поднял мятеж в уезде Балхаб провинции Сарипуль, но потерпел поражение и бежал.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отправили сотни боевиков из соседних провинций для борьбы с ним. После поражения маулави Мехди планировал бежать Иран, но был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Герат и убит. Радикалы назвали причиной его убийства «мятеж против Исламского Эмирата». В сообщении в соцсети лидер Партии исламского единства народа Афганистана Мохаммад Мохаккек осудил убийство маулави Мехди талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и назвал это военным преступлением. Мохакек сказал, что маулави Мехди отделился от группировки из-за монополизации власти и жестокости талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В связи с этими случаями, политологи считают, что группировка «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как движение крайне фанатичное и этническое, никогда не сможет полноценно включить в свой состав представителей других этнических групп.

Вайс Насери, эксперт по политическим вопросам, сказал в беседе с газетой «8 Собх»: «В рамках «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который хочет навязать правление одной группы и одной нации в Афганистане, этнические перемещения или этнические примирения затруднены и невозможны. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не верят в национальное участие. К сожалению, руководящий совет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) верит во власть одной нации в Афганистане, и поэтому присутствие деятелей из этнических групп в рядах движения используется как тактика, а не как национальная стратегия или необходимость национального участия».

По словам этого эксперта, люди и командиры из других этнических групп, которые были с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за своих политических и религиозных убеждений, теперь почувствовали, что радикалы не доверяют ни одному непуштунскому командиру и не ценят людей из других этнических групп, как и в предыдущий период своего правления.

Напомним, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был образован в 1994 году в Кандагаре учениками религиозных школ как местное движение пуштунов. Первыми бойцами группировки стали молодые люди из провинций Кандагар, Урузган и Гильменд. Однако не прошло и года с момента образования движения, как в него влилось много учащихся медресе, большинство из которых были узбеками и таджиками. Некоторые из них были учениками религиозных школ в Пакистане.

Например, маулави Абдул Ракиб, этнический узбек, был одним из новых членов движения, имевшим особое влияние среди узбеков — учащихся. Он родился в провинции Тахар и преподавал в религиозных школах Пакистана. Маулави Абдул Ракиб присягнул мулле Мохаммаду Омару в 1995 году, через год после образования движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Благодаря верности этого влиятельного маулави сотни членов узбекской общины присоединились к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Абдул Салам Ханафи — узбек по происхождению и ветеран «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он по-прежнему является самым высокопоставленным членом движения узбекского происхождения, занимающим пост второго вице-премьера. Ханафи присоединился к группировке в провинции Фарьяб через религиозные школы. Он занимал должность заместителя министерства образования в первый период правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Хотя ряд узбеков состояли в рядах группировки с момента создания «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но, восстановив власть в Афганистане, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются удалить непуштунских членов и командиров, в том числе узбеков, из властных структур.

Наряду с хазарейскими и узбекскими командирами талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изгнали из своих рядов некоторых своих таджикских командиров и заключили в тюрьму ряд из них. Маулави Ака Мир, глава разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере, Абдул Хамид Хорасани, начальник службы безопасности Панджшера, и многие главы уездов в этой провинции были уволены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также ряды талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) покинули или были изгнаны маулави Зариф Музаффари, ключевой командир таджикских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Сарипуль, Халим Кохнакалаи и таджикский командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Бадгис.

Согласно сообщениям, ряд высокопоставленных командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе маулави Нурулла, были исключены из рядов движения и заключены в тюрьму. Хаджи Малик был одним из бывших командиров джихадистов, присоединившихся к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после того, как они взяли под свой контроль Афганистан. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначили его начальником разведки в провинции Панджшер, но вскоре он был арестован и заключён в тюрьму. После освобождения из тюрьмы Хаджи Малик присоединился к Фронту национального сопротивления.

Политологи продолжают предупреждать, что если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не прекратят проводить политику этнической неприязни и стратегию моноэтнического правления, их ряды ещё больше рассеются и против этой группировки будут сформированы новые фронты. Вайс Насери говорит по этому поводу: «При том же менталитете этнического и религиозного неприятия, принудительных переселений и этнических чисток, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не смогут удержать в своих рядах командиров и боевиков из других этносов, которые были на их стороне до сегодняшнего дня».

Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда подчёркивают национальное единство и отрицают акты межнациональной розни. Совсем недавно министерство обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило о встрече муллы Якуба Муджахида, главы этого министерства, с новобранцами из провинции Панджшер в Объединённом учебном командовании разведки в Кабуле. На этой встрече мулла Якуб сказал, не упоминая никого конкретно: «Исламский Эмират — это общий дом для всех, враги системы хотят разрушить наше единство по национальному признаку».

В то время как политологи предупреждают о возможности формирования антиталибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фронтов, бывший второй вице-президент Афганистана Мохаммад Сарвар Данеш недавно заявил об объединении группировок, борющихся против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Данеш опубликовал на своей странице в соцсетях заметку, в которой написал, что создавать новые политические течения означает не сдаваться авторитарному правлению. По его словам, вне зависимости от того, каковы подход, стратегия и позиции вновь созданных политических группировок, кто входит в их состав и откуда они получают поддержку, формирование антиталибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группировок имеет важное значение.

Бывший вице-президент заявил о единстве группировок против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в то время как десятки политических деятелей за пределами страны во главе с Мохаммадом Ханифом Атмаром, министром иностранных дел предыдущего правительства, и Мохаммадом Масумом Станакзаем, бывшим главой национальной безопасности Афганистана, сформировали политическое движение под названием «Движение за национальный мир». На церемонии открытия движения Атмар говорил об отсутствии легитимной системы в стране и подчеркнул, что управлять политической системой в Афганистане можно только посредством голосования граждан.

Наряду с этим новообразованным течением десятки других политических течений, в том числе политические партии, заявили о своей оппозиции режиму талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Между тем Фронт национального сопротивления и некоторые другие фронты, наряду с политической оппозицией, за истекший год продолжали вооружённую борьбу в ряде районов страны, особенно в Панджшере.