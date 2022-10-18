Афины , 18 октября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Первые немецкие бронемашины Marder 1, предназначенные для замены обещанных Киеву БМП-1, прибыли в Грецию. Об этом сообщает греческий новостной портал Ptisidiastima.

U.S. Department of Defense Немецкий солдат в боевой машине пехоты Marder

Ранее Берлин и Афины договорились, что Греция получит столько же боевых бронированных машин немецкого производства Marder, сколько БМП-1 восточногерманского производства направит в помощь киевскому режиму. Сначала речь шла о примерно 120 машинах, но 16 сентября минобороны Греции заявило об отправке Киеву 40 бронированных машин пехоты БМП-1.

«Первые греческие Marder 1 пересекли границу на таможне в Эксохи и теперь находятся на греческой земле. План осуществляется нормально, и первые 40 Marder 1 будут доставлены в Грецию в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что получение машин Marder станет «беспрецедентной модернизацией маневренных возможностей греческой пехоты». Греческая сторона без промедления передаст Киеву устаревшие БМП-1.

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