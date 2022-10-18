Таллин, 18 октября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Парламент Эстонии осудил воссоединение с РФ ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также признал Россию страной — «спонсором терроризма». Об этом 18 октября сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR.

ИА REGNUM Эстония

Уточняется, что за эту инициативу проголосовали 88 депутатов эстонского парламента, и никто из них не воздержался и не голосовал против.

Кроме того, указывается, что также парламентарии Эстонии призвали всех своих союзников принять такие же декларации с осуждением действий российской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что эстонский союз строителей инфраструктуры (ESTEL) проводит акцию перед зданием национального парламента в Таллине.