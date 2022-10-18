Москва, 18 октября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Вооруженные силы России сорвали попытку атаки ВСУ в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области, сообщили 18 октября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная Операция России

«В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области российскими войсками сорвана попытка атаки ротной тактической группы ВСУ, усиленной танками», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что ВСУ были отброшены на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили более 60 боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.