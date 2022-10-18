Варшава, 18 октября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Из-за конфликта на территории б. УССР 23% жителей Польши хотят покинуть страну. Это следует из обнародованных 16 октября изданием Rzeczpospolita опроса агентства SW Research.

3005398 Польша

Уточняется, что исследование проводилось среди пользователей on-line panel SW Panel 11–12 октября 2022 года среди группы из 800 подобранных по случайной выборке совершеннолетних пользователей интернета.

Согласно полученным результатам, на вопрос о том, рассматривают ли они возможность уехать из Польши на фоне конфликта на территории б. УССР 6,2% респондентов ответили «определенно да» и 16,8% выбрали вариант «скорее да». При этом 34,7% участников опроса ответили «скорее нет», 27,1% опрошенных — «определённо нет» и ещё 15,2% не определились с ответом на вопрос.

При этом уточняется, что за то, чтобы покинуть Польшу, в основной массе высказались люди в возрасте старше 50 лет со средним образованием и минимальными доходами, а также жители городов, население которых составляет менее 20 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что власти страны не видят возможности возобновления импорта угля из России.