Москва, 18 октября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Российские силы нанесли поражение двум артиллерийским батареям ВСУ на территории Херсонской области, а также взводу РСЗО HIMARS на территории ДНР. Об этом сообщает 18 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Mil.ru Кадры объективного контроля уничтожения артиллерийской батареи 152-мм гаубиц ВСУ

В ведомстве уточнили, что артиллерийские батареи киевских боевиков располагались у населённых пунктов Трифоновка и Новониколаевка. Взвод реактивных систем залпового огня HIMARS производства США был развёрнут у посёлка Дробышево.

Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов для ВСУ. Они находились у Новоивановки в Николаевской области, Одноробовки в Харьковской области и Красного Лимана в ДНР.

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