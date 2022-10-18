Москва, 18 октября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Киевские боевики не смогли прорваться в направлении села Брускинское Херсонской области. Об этом 18 октября сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«На николаево-криворожском направлении подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва обороны российских войск в направлении населенного пункта Брускинское Херсонской области. Атака противника отражена», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

В министерстве добавили, что огнём российской артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные рубежи.

По данным Минобороны РФ, за сутки на данном направлении уничтожено более 90 военных киевского режима, один танк, восемь боевых бронированных машин и 21 автомобиль.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки, 17 октября, российские военные нанесли огневое поражение по выдвигавшимся штурмовым группам трёх бригад ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка и Розовка ЛНР, Карповка и Ивановка ДНР на краснолиманском направлении и сорвали попытки киевских боевиков переправиться через реку Жеребец.