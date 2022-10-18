Москва, 18 октября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Пункт управления объединённой группировки войск ВСУ «Днепр» поражён ударами российских войск. Об этом сообщает 18 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

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В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии, уточнили в ведомстве, в районе города Запорожье поражены штаб группировки «Днепр» и цеха научно-производственного комплекса «Искра», в которых ремонтировались радиолокационные станции ВСУ.

Кроме того, поражены 56 артиллерийских подразделений киевских войск на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132 районах.

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