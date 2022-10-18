Москва, 18 октября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 10 беспилотных летательных аппаратов войск киевского режима. Об этом 18 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Отмечается, что беспилотники сбиты в районах населённых пунктов Зелёный Гай, Владимировка Донецкой Народной Республики, Кирово, Суханово, Кучерское, Дмитренко Херсонской области, Красносёловка, Терновое и Энергодар Запорожской области и Евгеновка Николаевской области.

Всего с начала специальной военной операции уничтожены 2266 беспилотных летательных аппаратов, 323 самолёта, 161 вертолёт, 871 боевая машина реактивной системы залпового огня, 381 зенитный ракетный комплекс, 3485 орудий полевой артиллерии и миномётов, 5876 танков и других боевых бронированных машин, а также 6635 единиц специальной военной автомобильной техники.