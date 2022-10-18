Магадан, 18 октября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В спецоперации в Донбассе погиб 25-летний контрактник из Магадана Иван Кабанов.

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«Старший лейтенант Иван Кабанов был командиром 1 мотострелкового взвода 3 мотострелковой роты 2 мотострелкового батальона войсковой части 34 667.

Он проходил службу по военному контракту. Погиб 15 октября. Иван Вячеславович, выполняя свой воинский долг, мужественно защищал Родину. Вечная память Герою!

Мэрия города Магадана соболезнует родным и близким Ивана Кабанова», — сообщили в телеграм-канале мэрии Магадана.

Иван Кабанов уже восьмой житель Колымы, который погиб в ходе спецоперации по защите российской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе специальной военной операции в защиту Донбасса погиб уроженец Сахалина рядовой Игорь Сергеевич Иванников.