Москва, 18 октября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Вооруженные силы России 18 октября продолжили нанесение ударов по системам военного управления и энергетики киевского режима, сообщили 18 октября в Министерстве обороны РФ.

Mil.ru Пуск ракет

«В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики [киевского режима], а также арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства», — сообщил в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что все назначенные объекты поражены.

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