Луганск, , 13:51 — REGNUM Аграрии Луганской Народной Республики озимыми культурами засеяли более 137 тыс. га. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.

Озимые Mshsk.ru

«По состоянию на 17 октября 2022 года, в ЛНР посеяно более 137 тыс. га озимых культур на зерно и зеленый корм, 712 га озимого рапса под урожай будущего года», — говорится в сообщении.

Так, например, в Антрацитовском и Свердловском районах осенние полевые работы близятся к завершению — там засеяно более 85% от плановой площади сева.

Труженики села также продолжают уборку поздних зерновых, технических и овощебахчевых культур, в том числе просо, гречиху, кукурузу, подсолнечник, сою, картофель.