Вашингтон, , 13:43 — REGNUM Бывший президент США Барак Обама считает, что демократы иногда могут вести себя как «зануды», которые оскорбляются по малейшему поводу, такое мнение он выразил в беседе с Pod Save America.

Обама Kremlin.ru

«Как политика вообще — как она вообще связана с вещами, которые меня больше всего волнуют? Моя семья, мои дети, работа, которая приносит мне удовлетворение, веселье, а не занудство, верно?» — отметил бывший президент США.

«А демократы иногда нудят, верно? Знаете, иногда люди просто не хотят чувствовать себя так, как будто они ходят по яичной скорлупе. И они хотят признания того, что жизнь сложна и что все мы в любой момент можем говорить что-то не так, делать ошибки», — добавил он.

Обама публично высказывает обеспокоенность, озвученную стратегами-демократами в частном порядке уже довольно давно: либеральная база партии настолько сосредоточена на «повестке» и возможности оскорбить определенные заинтересованные группы, что теряет более широкую нить общения с избирателями, о которых демократам и нужно подумать в первую очередь.

Джеймс Карвилл, давний стратег Демократической партии, высказался более прямолинейно по поводу крайне либеральной повестки дня в США.

«Мы позволяем шумному крылу нашей партии определять то, как смотрят на остальных», — сказал Карвилл прошлым летом.