Вашингтон, 18 октября 2022, 13:43 — REGNUM Бывший президент США Барак Обама считает, что демократы иногда могут вести себя как «зануды», которые оскорбляются по малейшему поводу, такое мнение он выразил в беседе с Pod Save America.
Обама публично высказывает обеспокоенность, озвученную стратегами-демократами в частном порядке уже довольно давно: либеральная база партии настолько сосредоточена на «повестке» и возможности оскорбить определенные заинтересованные группы, что теряет более широкую нить общения с избирателями, о которых демократам и нужно подумать в первую очередь.
Джеймс Карвилл, давний стратег Демократической партии, высказался более прямолинейно по поводу крайне либеральной повестки дня в США.