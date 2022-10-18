Москва, 18 октября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Люди, переезжающие из Херсонской области, получат сертификаты на покупку жилья в любом из регионов России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после встречи с депутатами Госдумы.

Kremlin.ru Марат Хуснуллин

«Мы на уровне правительства подготовили программу специально. Основной механизм будет — жилищный сертификат. Это тот отработанный механизм, который у нас в России уже существует. Мы полностью за базу берем наш отработанный российский формат и всё, что в нём предусмотрено, будем жителям Херсона предоставлять», — сказал он.

По словам вице-премьера РФ, также будет обеспечена бесплатная доставка людей в пункты временного проживания, где они смогут находиться до до момента, пока они не выберут жилье.

«По этому жилищному сертификату они могут купить либо дом, либо квартиру хоть на вторичном, хоть на первичном рынке в любом регионе Российской Федерации. Плюс мы предоставим определенную помощь на поддержку за утерянное имущество, чтобы люди, когда переедут, у них была возможность купить все необходимые вещи», — добавил Хуснуллин.

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