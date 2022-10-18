Москва, 18 октября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В России ведётся работа по интеграции новых территорий в систему безопасности страны, заявил 18 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Вы знаете, что они (новые территории) были присоединены сравнительно недавно, поэтому сейчас ведётся работа по интеграции новых территорий в юридическую систему, систему безопасности России, экономическую систему, социальную систему и так далее и тому подобное», — сказал Песков, отвечая на вопрос о распространении «ядерного зонтика» РФ на новые территории.

Он напомнил, что новые территории являются неотъемлемой частью России и безопасность там обеспечивается так же, как и в других регионах.