Посёлок городского типа Тёткино, Курская область, 18 октября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Женщина получила лёгкое ранение в результате обстрела ВСУ посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи Курской области 18 октября, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

Он уточнил, что всего по населённым пунктам зарегистрировано более шести прилётов со стороны сопредельной территории.

«Легко ранена местная жительница: осколки стекла попали в лицо. Ей уже оказана помощь, она направляется домой», — написал Старовойт.

Также, сообщил глава региона, снаряды попали в ранее сгоревший жилой дом и в огороды. В результате обстрела также были перебиты провода, однако энергоснабжение уже восстановили.

Часть снарядов прилетели и не разорвались, их обезвредят сапёры. Глава региона призвал жителей, в случае обнаружения таких снарядов, не трогать их руками и сообщать о них по телефону 112.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 18 октября ВСУ начало обстрел приграничных курских посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи.