Песков: взрывчатка для Крымского моста могла выйти морем из Одессы
Москва, 18 октября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Взрывчатка для теракта на Крымском мосту могла выйти из порта в Одессе по Чёрному морю. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
По его словам, теракт на Крымском мосту могли устроить с помощью взрывчатки, которая вывезена по морю из Одессы.
«Все остальные детали, естественно, наши специальные службы выясняют и устанавливают, поэтому какие-либо дополнительные заявления сейчас невозможны», — рассказал Песков.
Ранее о том, что замаскированную под рулоны с полиэтиленом взрывчатку вывезли из порта в Одессе в Болгарию, проинформировали в ФСБ.