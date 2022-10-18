Лондон, 18 октября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Природный газ стал стоить меньше $1200 за тысячу кубометров на торгах в Европе впервые с 15 июля. Таковы данные лондонской биржи ICE.

Ratfink1973 Природный газ

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляла около $1223 за тысячу кубометров в начале торгов. Цена снизилась почти на 5,7% относительно расчётной цены предыдущего торгового дня — $1296,8 за тысячу кубометров.

По состоянию на 11:27 мск фьючерсы торговались у отметки $1180,6 за тысячу кубометров, снижение составило 9%.

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