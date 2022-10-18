Анкара, 18 октября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Предпосылок для встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского сейчас нет. Об этом сообщил представитель президента Турции Ибрагим Калын.

(сс) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaskanlıgı Ибрагим Калын

Он прокомментировал перспективы встречи двух лидеров, отвечая на вопрос ведущего турецкого телеканала A Haber.

«На данный момент таких предпосылок нет», — сказал Калын.

Он также рассказал о положительном отношении Анкары к продлению зерновой сделки.