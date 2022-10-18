Сеул, 18 октября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль вручил верительные грамоты новым послам страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Сообщается, что бывший посол в Египте Юн Ё Чхоль назначен новым послом Южной Кореи в Великобритании, выпускник Корейской военной академии, работавший в министерстве обороны Рю Чже Сын — послом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), бывший заместитель министра иностранных дел Ё Сын Пэ — послом в Малайзии, бывший генеральный консул во Франкфурте Кым Чхан Нок — послом в Швейцарии.

Напомним, в начале октября президент Южной Кореи вручил верительные грамоты послам в Германии, Вьетнаме, Канаде, Новой Зеландии, Австрии и Лаосе.