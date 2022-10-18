Посёлок городского типа Станица Луганская, ЛНР, 18 октября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Скульптурную композицию «Женщина с хлебом-солью» восстановили в подшефном Станично-Луганском районе ЛНР строители из Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе администрации региона.

https://www.volgograd.ru Скульптура «Женщина с хлебом-солью»

«Визитная карточка» района была сильно повреждена обстрелами ВСУ. Волгоградские рабочие отремонтировали постамент и арку скульптуры, установили символ гостеприимства, мирной и созидательной жизни — женщину, держащую каравай с солонкой, привели в порядок прилегающую территорию. Полуразрушенную «предшественницу» передали в местный музей, где готовят экспозицию, посвящённую жизни Донбасса с 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в подшефный район из Волгоград направили мусоровозы, автоклубы и гуманитарный груз.