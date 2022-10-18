Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM Финские войска в годы Второй мировой войны выполнили поставленную им Нацистской Германией задачу по обеспечению блокады Ленинграда с северной стороны. Об этом заявил 18 октября в Санкт-Петербургском городском суде доктор исторических наук, профессор Владимир Барышников.

Финские солдаты за пулеметом (Вторая мировая война)

Напомним, в суде продолжается процесс по иску об установлении факта, имеющего юридическое значение, — признании блокады Ленинграда геноцидом советского народа.

По словам историка, Финляндия готовилась к войне серьезно и обстоятельно, сформировав 600-тысячную армию, перед которой ставилась задача победить. Для сравнения: столько же составляла армия Наполеона, вторгшаяся в Россию в 1812 году. В финской армии под ружьем находилось 17% мужского населения Финляндии. «Ни одно государство-сателлит фашистской Германии не имело такого количества людей, которые служили в армии», — отметил Барышников.

Финские войска наступали вдоль Ладожского озера, а также непосредственно на Ленинград, силами двух армейских корпусов. Наступлению вдоль северного побережья Ладожского озера отводилась не меньшая роль, чем наступлению на Ленинград с Карельского перешейка. У наступающих вдоль Ладоги войск стояла задача встретиться с немецкими войсками у реки Свирь, по плану «Барбаросса».

«Финны полностью выполнили те задачи, которые стояли перед ними по этому плану. Финны выполнили, а немцы — нет. Если бы немецкие войска смогли, в результате Тихвинской операции, прорваться к реке Свирь, то образовалось бы второе блокадное кольцо, и Дорога жизни была бы невозможна», — пояснил профессор Барышников. Но мужество защитников Ленинграда сорвало эти планы врагов.

Когда стало понятно, что взять Ленинград быстро не получается, немецкие и финские войска перешли к блокаде города.

«Военные задачи формировались финским командованием по согласованию с Германией, и говорить о какой-то особой миссии финнов в данном случае не приходится. Финляндия принимала участие в блокаде Ленинграда вполне осознанно, сознательно, и держала свой собственный сектор блокады, как остальные сектора держала Германия», — отметил историк.

Барышников добавил, что в случае разгрома СССР финские власти во главе с Маннергеймом хотели создать «Великую Финляндию», с захватом советских территорий, не предполагавшую наличия в ней славянского населения.

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