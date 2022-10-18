Москва, 18 октября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Взрывчатку для теракта на Крымском мосту могли доставить по морю из района Одессы. Спецслужбы устанавливают подробности диверсии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 октября журналистам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Есть данные о том, что взрывчатка «могла выйти из Одессы по морю», отметил он. Какие-либо дополнительные заявления сейчас невозможны, так как специальные службы сейчас выясняют и устанавливают все остальные детали.

Как сообщало ИА REGNUM, два автомобильных пролёта Крымского моста обрушились 8 октября в результате подрыва грузового автомобиля. По данным следствия, был совершён теракт.

Читайте также: Арестованы трое обвиняемых в причастности к теракту на Крымском мосту