Алеппо, Сирия, 18 октября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В сирийских провинциях Идлиб и Алеппо вновь вспыхнули боевые действия между враждующими группировками боевиков. Об этом 18 октября сообщает The New Arab.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По данным журналистов, в столкновениях участвуют соединения так называемой «Сирийской национальной армии», которая получает поддержку со стороны Турции и группировкой «Хейт-Тахрир-аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая является филиалом «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Издание ссылается на данные правозащитников, согласно которым, за последние девять дней в ходе боев погибли 58 человек, включая 10 мирных жителей.

Боевые действия продолжаются в районе городов Африн, Джарабулус, Аазаз, Аль-Баб и ряде других населённых пунктов, расположенных в непосредственной близости от границы между Сирией и Турцией.