Баку, 18 октября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев проводит настолько сильную политику, что на страну начали оказывать международное давление. С таким заявлением выступил 18 октября председатель комитета милли меджлиса республики по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов на заседании парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«Армяне и их сторонники начали необъявленную информационную войну против Азербайджана. Был реализован заранее спланированный план наступления против Азербайджана, состоящий из нескольких этапов», — сказал Сеидов.

По его словам, «план» якобы состоит из «провокаций» армянской стороны на границе и видео-фото «шантажа», чтобы на международном уровне подорвать имидж Азербайджана. Это, по мнению Сеидова, делается для того, чтобы получить «бонусы» на переговорах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях появились видеозаписи, предположительно, с расстрелом азербайджанскими военнослужащими армянских военнопленных. Кроме того, Армению поддерживают Франция и США, обвиняя Азербайджан в «агрессии».