Москва, 18 октября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В рамках специальной военной операции Россия использует российскую технику. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы не располагаем такой информацией. Используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями», — сказал Песков.

По его словам, все остальные вопросы необходимо адресовать Минобороны РФ.