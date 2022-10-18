София, 18 октября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Представители крупнейших профсоюзных организаций Болгарии в ультимативной форме потребовали от болгарского правительства принять решение о повышении зарплаты на 20% всем без исключения трудоустроенным гражданам страны. Об этом 18 октября сообщает БНР.

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Как утверждают активисты, в случае отказа выполнить это требование Болгарию захлестнут масштабные забастовки и акции гражданского неповиновения.

Согласно официальной информации, организаторами выступлений являются «Конфедерация независимых синдикатов Болгарии» (КНСБ) и «Конфедерация труда «Поддержка». Обе эти профсоюзные организации насчитывают в своих рядах до 900 тыс. человек.

По словам главы КНСБ Пламена Димитрова, еще одним вариантом решения проблемы могут стать прямые переговоры членов профсоюзных движений с президентом Болгарии Руменом Радевым.

«В условиях общей экономической и политической нестабильности Радев является единственным гарантом конституции», — резюмировал Димитров.

Напомним, на сегодняшний день средняя зарплата в Болгарии не превышает 1500 левов ($755). При этом жалование большинства болгар составляет около 1000 левов ($504), а многие граждане живут на минимальную сумму оплаты труда в 500 левов ($251).