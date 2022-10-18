Пушилин заявил об открытии пунктов перехода между ДНР и Россией
Донецк, 18 октября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Донецкая Народная Республика 18 октября откроет все пункты перехода с территориями других субъектов Российской Федерации. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Официальное интернет-представительство президента России
Денис Пушилин
По его словам, с 13:00 МГБ ДНР откроет все пункты перехода. Также более не будет осуществляться пограничный контроль.
Ранее Пушили заявил о ликвидации таможни на пунктах пропуска между ДНР и другими территориями России.