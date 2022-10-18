Стокгольм, 18 октября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Сегодня, 18 октября, в Швеции было сформировано правое правительство во главе с новоизбранным премьер-министром Ульфом Кристерссоном. Об этом сообщили шведские СМИ.

Цитата из: Se pressträffen med den nya regeringen. 2022. Швеция Правительство Швеции под председательством премьер-министра Ульфа Кристерссона. 18.10.2022

Возглавлять новый кабинет министров будет Кристерссон. Его партия Умеренных получила 13 министерских постов. Министром юстиции становится Гуннар Стрёммер. Министром иностранных дел становится Тубиас Бильстрём. Пост министра обороны занимает Пол Йонсон.

Министром финансов Швеции, как и ожидалось, стала Элизабет Свантессон.

Партия Христианских демократов получила шесть министерских портфелей. Ее лидер Эбба Буш стала вице-премьер-министром Швеции. Она также получает портфель министра энергетики, климата, промышленности.

Либералы получили пять постов. Их лидер Йохан Персон становится министром образования.