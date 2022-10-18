Миномётному обстрелу подверглись грайворонские сёла Белгородской области
Грайворонский район, Белгородская область, 18 октября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Несколько сёл Грайворонского городского округа Белгородской области 18 октября подверглись миномётному обстрелу. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Окно после обстрела
В Мокрой Орловке снаряды упали на территорию молочного комплекса. По предварительной информации без пострадавших.
В селе Глотова от обстрела пострадал мужчина, его оперативно доставили в Грайворонскую ЦРБ.
«Снарядами задеты две линии электропередач. Без света остались сёла Безымено и Дунайка. Аварийные бригады выехали на место», — добавил глава региона.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября со стороны ВСУ была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сёл Белгородского района.