Грайворонский район, Белгородская область, 18 октября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Несколько сёл Грайворонского городского округа Белгородской области 18 октября подверглись миномётному обстрелу. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Окно после обстрела

В Мокрой Орловке снаряды упали на территорию молочного комплекса. По предварительной информации без пострадавших.

В селе Глотова от обстрела пострадал мужчина, его оперативно доставили в Грайворонскую ЦРБ.

«Снарядами задеты две линии электропередач. Без света остались сёла Безымено и Дунайка. Аварийные бригады выехали на место», — добавил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября со стороны ВСУ была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сёл Белгородского района.