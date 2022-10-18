Луганск, , 12:23 — REGNUM За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 50 киевских боевиков. Об этом 18 октября сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

ЛНР Александр Погожев © ИА REGNUM

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.

Кроме того, враг за сутки потерял танк, четыре артиллерийские установки, три бронетранспортёра, две долговременные огневые точки, 11 единиц специальной автомобильной техники.

С начала текущих суток киевские боевики обстреляли Новоивановку с применением американской ракетной установки HIMARS. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.