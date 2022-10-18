Войска ЛНР за сутки уничтожили до 50 киевских боевиков
Луганск, 18 октября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 50 киевских боевиков. Об этом 18 октября сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.
Кроме того, враг за сутки потерял танк, четыре артиллерийские установки, три бронетранспортёра, две долговременные огневые точки, 11 единиц специальной автомобильной техники.
С начала текущих суток киевские боевики обстреляли Новоивановку с применением американской ракетной установки HIMARS. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.