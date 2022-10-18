Москва, 18 октября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Указа о завершении частичной мобилизации в целом по России нет, но некоторые регионы уже выполнили мобилизационное задание. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 18 октября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он напомнил, что Минобороны установило показатели по мобилизационной численности для каждого региона. Что касается президентского указа о завершении мобилизации, отметил Песков, то его в настоящий момент нет. Кремль о нём проинформирует.

«Таким образом, сам процесс вот этой частичной мобилизации, он уже исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что мобилизовать в России могут не более 300 тыс. человек. Именно такое количество закреплено в указе президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября президент Владимир Путин заявил, что до окончания частичной мобилизации осталось около двух недель. Спустя три дня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выполнении в столице задачи по мобилизации. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв также объявил о завершении частичной мобилизации в регионе.

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