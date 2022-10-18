Донецк, 18 октября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Мирный житель подорвался в Петровском районе Донецка на одной из разбросанных в результате обстрела киевскими нацистами запрещённых мин ПФМ-1 «Лепесток». Об этом 18 октября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Штаб территориальной обороны ДНР ПФМ-1 «Лепесток»

«В результате обстрела ВФУ по ул. Товарищеской в Петровском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался мужчина», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев рассказал, что в ночь на 18 октября вооружённые бандеровские формирования обстреляли Каховскую ГЭС из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, все ракеты были перехвачены российскими системами противовоздушной обороны.