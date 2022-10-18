Ейск, Краснодарский край, 18 октября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продолжает работать в Ейске неподалёку от места крушения военного самолета Су-34. Глава Кубани уточнил, что первый выплаты пострадавшие получат уже 19 октября.

Цитата из видeo: «ЧП в Ейске». 17.10.2022 Пожар после падения Су-34 в Ейске

«Что касается выплат. Материальную помощь пострадавшие начнут получать уже с завтрашнего дня», — написал Кондратьев в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщало, что в качестве основной версии падения военного самолета Су-34 в Ейске следователи рассматривают техническую неисправность.