Таллин, 18 октября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Падение реальной зарплаты у трудового населения Эстонии продолжается несколько кварталов 2022 года подряд и в ближайшее время продолжится. Об этом экономист Банка Эстонии Каспар Оя сообщил гостелевидению страны ETV.

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По его словам, цифра падения в 9%, озвученная экономистом банка Luminor Ленно Уускюла, слегка завышена: «Конечно, реальная зарплата за последние месяцы снизилась, но не так сильно, как заявили в банке Luminor. Возможно, что по покупательской способности мы откатимся на несколько лет назад».

Экономист Банка Эстонии добавил, что падение реальной зарплаты у эстоноземельцев будет продолжаться до тех пор, пока будет сохраняться рекордная за последние десятилетия инфляция. В настоящий момент она превышает 23%.

«Очевидно, что это падение реальной зарплаты продолжится в ближайшей перспективе, поскольку потребуется время для замедления инфляции», — подчеркнул экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным экономистов различных финучреждений Эстонии, покупательская способность эстоноземельцев откатилась на уровень 2018 года. Индекс потребительских цен в Эстонии в сентябре 2022 года повысился по сравнению с сентябрем 2021 года на 23,7%.

На инфляцию более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем, — от общего повышения индекса они составили более 40%. Газ был дороже на 255,2%, твердое топливо — на 118,3%, поступившее в дома электричество — на 105,5% и теплоэнергия (отопление) – на 62,9%.