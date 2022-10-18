Тунис, 18 октября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В районе Тадамон на востоке города Тунис в четвёртый день подряд проходят массовые акции протеста. Об этом 18 октября сообщает Babnet.

U.S. National Guard Уличные беспорядки

По данным журналистов, демонстранты перекрывают улицы столицы баррикадами и поджигают покрышки в знак протеста. Митинги вспыхнули после убийства полицией местного жителя Малика Селими.

Силы полиции и национальной гвардии применили против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули, разогнав несколько крупных групп протестующих.

В МВД Туниса заявили, что в деле Мелика Селими присутствует ряд неточностей, что позволяет использовать его организаторами протестов.

«У министерства внутренних дел есть записи, на которых запечатлен Малик Селими до его смерти. Двое его друзей свидетельствовали о том, что он не подвергался насилию», — отметили в ведомстве.