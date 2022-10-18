Москва, , 11:56 — REGNUM Расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в хищении бюджетных средств, которые были выделены в рамках Федеральной целевой программы, закончили следователи. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Эмблема СК РФ

«ГСУ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления информационных технологий центрального аппарата Росреестра Александра Бибикова, а также руководителей субподрядных IT-компаний Антона Евгеньева и Сергея Кузнецова», — говорится в сообщении

Также напоминается, что все указанные лица обвиняются в хищении бюджетных денежных средств, которое было совершено организованной группой в особо крупном размере с использованием служебного положения.

При этом указывается, что похищенные средства были выделены Росреестру в рамках Федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014–2020 годы)» (ФГИС ЕГРН).

Кроме того, уточняется, что следователи выяснили, что занимавший на тот момент должность начальника управления информационных технологий Росреестра Бибиков обеспечивал цифровизацию ведомства, отвечая также за внедрение и развитие ФГИС ЕГРН. Он знал о выделении на эти цели значительных бюджетных средств и вместе со своими знакомыми руководителями IT-компаний Кузнецовым и Евгеньевым организовал и реализовал многоэтапную и сложную схему хищения, для чего сообщники привлекли одну из ведущих российских компаний-разработчиков программного обеспечения. При этом подчёркивается, что руководство последний не знало об истинных намерениях названных лиц.

Помимо того, отмечается, что в результате умышленного неисполнения госконтрактов на разработку двух подсистем ФГИС ЕГРН Росреестр был причинен ущерб в размере 410 млн рублей, для возмещения которого следствие арестовало имущество обвиняемых и подконтрольных им организаций на сумму 146 млн рублей.

«Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено. В ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Оренбургской области за девять месяцев 2022 года полицейские выявили 268 преступлений коррупционной направленности, в том числе 36 совершенных в крупном и особо крупном размере.