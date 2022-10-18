Южно-Сахалинск, 18 октября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Мобилизованные на Сахалине для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса добрались до места несения службы, об этом 18 октября в своём телеграм-канале написал губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Он отметил, что военнослужащие добрались успешно. Их встретили боевые товарищи.

«Настроение у парней хорошее, готовятся к выполнению боевых задач. Так держать, мужики! Удачи вам, ждем домой с победой!» — написал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, призванные в ходе частичной мобилизации приморцы поэтапно оправляют в Ростовскую область, где они продолжат проходить боевую подготовку уже на местных полигонах под руководством опытных инструкторов из Донбасса, которые участвовали в военных действиях. Военнослужащие получат каски, бронежилеты и другое необходимое снаряжение.