Владивосток, 18 октября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Призванные в ходе частичной мобилизации приморцы поэтапно оправляют в Ростовскую область, где они продолжат проходить боевую подготовку уже на местных полигонах под руководством опытных инструкторов из Донбасса, которые участвовали в военных действиях. Военнослужащие получат каски, бронежилеты и другое необходимое снаряжение, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко встретился с мобилизованными 18 октября на Сергеевском полигоне.

По словам главы региона, изменилась тактика ведения спецоперации, больше используются артиллерия, дроны, наносятся ракетные удары. Но без солдат всё же удержать позиции невозможно. Губернатор передал бойцам очередную партию теплых вещей, балаклав, квадрокоптеров, тепловизоров и другое дополнительное снаряжение.

«Мы продолжим вас обеспечивать спецсредствами и всем необходимым. Сами будем приезжать к вам, без поддержки не останутся и ваши семьи. Молодогвардейцы, юнармейцы займутся такой работой, у всех глав муниципалитетов этот вопрос — на особом контроле. Ваша же задача — действовать слаженно, не бросать друг друга. Там не нужны «Рэмбо», а нужна выдержка, сплоченность, поддержка товарищей», — напутствовал Кожемяко.

Посмотрел губернатор и на учебный полигон, где живут и проходят подготовку мобилизованные.

Отмечается, что те, кто был мобилизован в сентябре, уже начали получать выплаты.

В региональных телеграм-каналах распространили видео с колонной автобусов с мобилизованными, которых провожали приморцы, стоящие вдоль дороги. Автомобили сигналили, а люди кричали слова поддержки бойцам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае кружки и секции делают бесплатными для детей участников спецоперации — это проводится по поручению губернатора.