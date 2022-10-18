Москва, 18 октября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) завершили полный цикл сезонных работ на архипелаге Шпицберген. На острове Западный Шпицберген в течение шести месяцев проводились комплексные исследований природной среды и отработана технология спутниковой передачи температурных данных о состоянии мерзлых пород, что в дальнейшем будет использовано для создания российской системы мониторинга многолетней мерзлоты. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Hannes Grobe Шпицберген

В районе посёлков Баренцбург и Пирамида были сняты данные с действующих термометрических станций, измерена мощность сезонно-талого слоя мерзлоты, исследовано состояние мерзлотных форм рельефа. Данные переданы в международную систему CALM.

Кроме того, специалистами ААНИИ была пробурена тестовая скважина глубиной 25,5 метров для отработки технологий обустройства пунктов мониторинга многолетней мерзлоты.

«Для удалённого наблюдения за состоянием мерзлого грунта в скважину установлена термометрическая коса с функцией передачи температурных данных по спутниковой связи. Полученные из скважины керны будут использованы в дальнейших исследованиях развития и трансформации мерзлоты на архипелаге», — указано в сообщении.

Отмечается, что работы проводились в рамках масштабной задачи по организации сети мониторинговых наблюдений за состоянием зон вечной мерзлоты на территории России, а её развёртывание сети начнётся уже в следующем году.

Изучение состояния ледников в регионе включали мониторинг абляции, геофизические исследования внутренней структуры ледников и подледникового ложа. На поверхности ледников производилось исследование теплобалансовых особенностей поверхности ледников в зимний и летний периоды. Полученные данные будут использоваться для построения моделей таяния поверхности ледников.

Измерения водной толщи фьордов в океанографическом блоке проводились с припайного льда и с борта судна. Работы проводились с целью изучения распространения атлантических вод во фьордах. Полученные образцы морской воды проанализированы для оценки цикла углерода, распространения биогенных компонентов и активности фитопланктона. Также поднята одна притопленная буйковая станция, ведущая измерения в толще воды в течение года.

Как сообщалоИА REGNUM, ФГУП «Арктикуголь» стало новой подведомственной организацией Минвостокразвития России, которая обеспечивает присутствие России на Шпицбергене.

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