Белгород, 18 октября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В результате обстрела вооружёнными формированиями киевского террористического режима железнодорожной станции в одном из сёл Белгородского района пострадал мирный житель. Об этом 18 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

«Снарядами была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района. Есть пострадавший, мужчина с осколочными ранениями мягких тканей нижних конечностей», — написал он в своём сообщении.

Также губернатор региона уточнил, что в данный момент пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь, и добавил, что на месте обстрела находятся все оперативные службы.

Кроме того, Гладков отметил, что при обстреле была повреждена контактная сеть железнодорожных путей, из-за чего было временно приостановлено движение поездов.

«Аварийные бригады уже устраняют последствия», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что Киевские войска ведут обстрел населённых пунктов региона.