Владивосток, , 09:30 — REGNUM В Приморском крае кружки и секции делают бесплатными для детей участников спецоперации — это проводится по поручению губернатора Олега Кожемяко, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Секция выжигания по дереву Павел Соболев © ИА REGNUM

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Новую меру социальной поддержки семьи военнослужащих могут достаточно просто. Родителям необходимо подать заявление о бесплатном посещении ребенком кружка или секции, приложить копию справки из военкомата. Это можно сделать один раз.

«Наша задача — поддерживать защитников своей страны. Пока они выполняют свой воинский долг, отстаивая родные рубежи на фронте, мы поддерживаем здесь их семьи, желаем скорейшей Победы и возвращения домой», — добавили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии депутаты регионального парламента решили перечислить однодневный заработок в помощь мобилизованным.