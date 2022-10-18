Курск, 18 октября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Киевские войска ведут обстрел населённых пунктов Курской области, сообщил 18 октября губернатор региона Роман Старовойт.

Rosavtodor.ru Роман Старовойт

«Сейчас ВСУ ведут обстрел посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи», — написал он в личном телеграм-канале.

По его данным, могут быть перебои с электричеством. Старовойт пообещал рассказать о возможных пострадавших и повреждениях позднее, поскольку информация сейчас уточняется.